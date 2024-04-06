На Украине обрушились с критикой на позицию украинского лидера Владимира Зеленского, который не меняет своей риторики относительно возвращения страны к границам 1991 года. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного украинского политика.

«Умные люди знают, что это нереалистично… (политическому руководству Украины. – прим. ред.) в какой-то момент нужно было скорректировать эту риторику», — приводит издание слова депутата.

Газета также отметила усиление пессимизма на Западе относительно «успехов» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте из-за того, что ВС РФ «вернули себе инициативу на поле боя, главным образом потому, что украинцам не хватает войск и боеприпасов».

До этого председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина после окончания специальной военной операции может повторить судьбу послевоенной Германии. По мнению политика, раздел государства, утрата территорий, а также протекторат могут стать основными факторами жизни послевоенной Украины.

Ранее в США призвали Украину прекратить сотрудничество с НАТО.