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На Украине обрушились с критикой на Зеленского из-за идеи выйти к границе 1991 года

WP: на Украине раскритиковали идеи Зеленского выйти к границе 1991 года

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине обрушились с критикой на позицию украинского лидера Владимира Зеленского, который не меняет своей риторики относительно возвращения страны к границам 1991 года. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного украинского политика.

«Умные люди знают, что это нереалистично… (политическому руководству Украины. – прим. ред.) в какой-то момент нужно было скорректировать эту риторику», — приводит издание слова депутата.

Газета также отметила усиление пессимизма на Западе относительно «успехов» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте из-за того, что ВС РФ «вернули себе инициативу на поле боя, главным образом потому, что украинцам не хватает войск и боеприпасов».

До этого председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина после окончания специальной военной операции может повторить судьбу послевоенной Германии. По мнению политика, раздел государства, утрата территорий, а также протекторат могут стать основными факторами жизни послевоенной Украины.

Ранее в США призвали Украину прекратить сотрудничество с НАТО.

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