В Иране потребовали от США «держаться подальше», пока готовится ответ Израилю

Заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди призвал США «держаться подальше», пока Иран готовит ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске. Своим мнением Джамшиди поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В письменном послании Исламская Республика Иран предупреждает руководство США, чтобы оно не попадало в ловушку, расставленную (премьером Израиля Биньямином – прим. ред.) Нетаньяху для США: держитесь подальше, чтобы не пострадать», - написал он.

До этого Джамшиди заявил, что Соединенные Штаты призвали Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Было как минимум 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армии США и Израиля были приведены в состояние повышенной готовности.