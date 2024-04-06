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В Иране потребовали от США «держаться подальше», пока готовится ответ Израилю

Иран потребовал от США держаться подальше, пока Тегеран готовит ответ Израилю

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди призвал США «держаться подальше», пока Иран готовит ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске. Своим мнением Джамшиди поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В письменном послании Исламская Республика Иран предупреждает руководство США, чтобы оно не попадало в ловушку, расставленную (премьером Израиля Биньямином – прим. ред.) Нетаньяху для США: держитесь подальше, чтобы не пострадать», - написал он.

До этого Джамшиди заявил, что Соединенные Штаты призвали Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Было как минимум 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армии США и Израиля были приведены в состояние повышенной готовности.

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