Армии США и Израиля проведены в состояние повышенной готовности

Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности из-за сообщений о возможной атаке со стороны Ирана. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, Соединенные Штаты и Израиль привели свои войска в состояние повышенной боевой готовности. Кроме этого, Вооруженные силы Израиля отменили увольнения из расположения для боевых частей. Кроме этого, они призвали часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны и заблокировали сигналы GPS.

Два иранских официальных лица сообщили изданию, что вооруженные силы в Иране также приведены в состояние повышенной боевой готовности.

До этого заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди заявил, что Соединенные Штаты призвали Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.

МИД Израиля приостановил работу 28 диппредставительств в разных странах из-за угроз со стороны Ирана отомстить за удар по их консульству в Дамаске, нанесенный 1 апреля. Дипломатам рекомендовали не выходить из дома в спортзал или в магазин, а также сменить привычные маршруты и нарушить устоявшийся распорядок дня. «Это действительно страшно», — признался в разговоре с Ynet один из израильских дипломатов.

Ранее министр обороны Британии предупредил НАТО о новой мировой войне.