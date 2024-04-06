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Мексика обратится в суд ООН после штурма посольства в Эквадоре

Мексика намерена обратиться в суд ООН после штурма посольства полицией Эквадора

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Karen Toro/Reuters

Власти Мексики намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования. Об этом на странице внешнеполитического ведомства страны в соцсети X (бывшая Twitter) заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

«Мексика обратится в Международный суд (ООН - прим. ред.) с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права», - подчеркнула она.

До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Решение Мексики о разрыве отношений с Эквадором было принято после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство и арестовала бывшего вице-президента Эквадора, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования. Лопес Обрадор назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.

Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.

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