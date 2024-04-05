Небензя предложил СБ ООН договориться о санкциях против Израиля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совету Безопасности всемирной организации нужно договориться о введении санкций против Израиля. Слова российского дипломата приводит ТАСС.

По его мнению, Израиль не соблюдает резолюции, принятые Совбезом ООН после конфликта в секторе Газа, а также игнорирует международное гуманитарное право. Он добавил, что для предотвращения голода в Газе нужно прекратить боевые действия.

«Полагаем в этой связи, что Совету необходимо договориться о мерах, которые должны быть приняты в отношении Западного Иерусалима за подобное вопиющее неуважение к решениям СБ и Уставу ООН. Такие меры могут, например, включать в себя оружейное эмбарго и иные виды санкций», — заявил Небензя.

До этого сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен тем, что израильские военные применяют искусственный интеллект для того, чтобы определять цели в секторе Газа. По его мнению, это ведет к большому количеству жертв среди мирного населения.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.