Бывший президент США Дональд Трамп «понятия не имеет», как разрешить украинской конфликт ни за 24 часа, ни за 24 года. Об этом в интервью британской газете inews заявил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Он счел «смехотворными» заявления бывшего американского лидера о том, что тот мог бы решить этот конфликт в течение одного дня.

Болтон также назвал «довольно глупой» идею собрать президента России Владимира Путина в одной комнате с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного соглашения. По его словам, Трамп рассматривает все как сделку и верит в то, что он сможет разрешить ситуацию как на Украине, так и на Ближнем Востоке, а также договориться с лидерами Китая и КНДР.

В декабре 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине за 24 часа, заставляют сомневаться, так как это слишком сложная задача.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле прошлого года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с Путиным и предложил обратиться к нему с просьбой решить этот конфликт. Политик также пообещал сказать Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.