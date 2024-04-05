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В Словакии рассказали, в каком случает поддержат создание фонда помощи Украине

Словакия может поддержать создание фонда помощи Украине, но не в области оружия

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Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что создание фонда поддержки Украины нуждается в детальной проработке. Он добавил, что если страна и поможет Украине, то точно не оружием, передает РИА Новости.

«Было представлено предложение, это были три очень важных области, но они пока на начальной стадии и было бы преждевременно высказывать по ним какую-то позицию. В конце дискуссии генеральный секретарь НАТО констатировал, что несмотря на огромную поддержку со стороны партнеров в виде летальных и нелетальных систем, этого недостаточно, Украине нужно больше», — сказал Бланар.

Словацкий министр также отметил, что Братислава оказывает Киеву помощь в гуманитарной сфере и разминировании территорий.

Официальный представитель МВФ Джули Козак заявила ТАСС, что Международный валютный фонд (МВФ) не собирается в нынешнем году списывать часть украинского долга в размере $15 млрд. Она добавила, что долг Украины был признан устойчивым при соблюдении ряда условий, которые касаются фискальной консолидации, продолжающегося внешнего финансирования с учетом реструктуризации самого долга.

Ранее в Раде рассказали о росте госдолга Украины.

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