На Украине рассказали о возможной отставке Кулебы и Малюськи

В правительстве Украины могут произойти кадровые перестановки. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что обсуждается отставка вице-премьера по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова, а также руководителя агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема. Издание подчеркивает, что поводом для их увольнения может послужить попытки наладить коммуникацию с посольством США в обход офиса президента (ОП) Украины.

Источники утверждают, что заместителя руководителя ОП Андрея Сибига переведут в Министерство иностранных дел Украины, вероятно, на должность замминистра, в перспективе — на руководящую позицию, которую в текущий момент занимает Дмитрий Кулбеа.

Также кадровая перестановка может затронуть министра юстиции Украины Дениса Малюську.

До этого стало известно, что прошедшие кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента (ОП) Украины говорят об усилении позиций главы ОП Андрея Ермака и окончательном оформлении Офиса как ключевого органа управления в стране.

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