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В Госдуме призвали пересмотреть принципы миграционной политики

Депутат Чернышов: в России нужно пересмотреть принципы миграционной политики

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Правительству России нужно пересмотреть принципы миграционной политики. С таким предложением в интервью телеканалу «360» выступил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

В частности, он предложил исключить возможность сдачи тестов на знание русского языка не через университеты, а через специальные конторы.

«Потом эти люди приходят с этим свидетельством, отдают в специальные органы, где оформляют патент или что-то еще (ФМС). Мы должны это, что называется, закончить навсегда, чтобы не было места коррупции», — сказал Чернышов.

Кроме того, депутат призвал проводить работу с диаспорами и обязать их брать на себя ответственность за тех, кто только приезжает в Россию.

2 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что нужны цифровые электронные базы биометрических данных, существующих уже недостаточно для курирования рисков или рецидивов незаконной миграции. Путин поручил МВД и другим правоохранительным органам совместно с правительством позаботиться о смене подходов к миграционной политике.

Ранее МВД разработало законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции.

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