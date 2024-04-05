Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Талибане»* оценили возможность исключения из списка терорганизаций в РФ

Представитель «Талибана»: исключение из списка терорганизаций в РФ - хороший шаг

close
100%
Reuters

Представитель «Талибана» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил, что в движении приветствуют возможное исключение из списка террористических организаций в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исключение из черного списка — это хороший шаг со стороны России, и мы приветствуем эту меру. С точки зрения инвестиций шаг Москвы представит возможности каждой стране приехать сюда и инвестировать», — заявил Муджахид.

По его словам, движение собирается устанавливать отношения со всеми странами мира.

До этого «Газете.Ru» в Министерстве иностранных дел России сообщили, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации.

1 апреля специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегация афганского движения «Талибан» приглашена к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, запланированном на май. Кабулов добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору «ведется на регулярной основе».

Ранее стало известно, что талибы начнут наказывать женщин избиением камнями за прелюбодеяние.

*   организация запрещена в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами