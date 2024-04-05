В «Талибане»* оценили возможность исключения из списка терорганизаций в РФ

Представитель «Талибана» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил, что в движении приветствуют возможное исключение из списка террористических организаций в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исключение из черного списка — это хороший шаг со стороны России, и мы приветствуем эту меру. С точки зрения инвестиций шаг Москвы представит возможности каждой стране приехать сюда и инвестировать», — заявил Муджахид.

По его словам, движение собирается устанавливать отношения со всеми странами мира.

До этого «Газете.Ru» в Министерстве иностранных дел России сообщили, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации.

1 апреля специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегация афганского движения «Талибан» приглашена к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, запланированном на май. Кабулов добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору «ведется на регулярной основе».

Ранее стало известно, что талибы начнут наказывать женщин избиением камнями за прелюбодеяние.