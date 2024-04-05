Рогов заявил, что реальная опасность для ЗАЭС исходит со стороны Украины

Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины представляют для станции реальную опасность, и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут этого не знать. Такое мнение выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Если для атомной станции и есть какая-либо опасность, то исходит она от украинских боевиков, и об этом не могут не знать в МАГАТЭ. Очень печально, что там не дают никаких правовых оценок действиям боевиков ВСУ», — сказал Рогов.

Он напомнил, что в апреле исполняется два года с тех пор, как ВСУ впервые атаковали ЗАЭС беспилотниками со взрывчаткой.

«Ядерный терроризм стал фирменным почерком режима [президента Украины Владимира] Зеленского и боевиков ВСУ», — сказал Рогов, посетовав, что эти действия поощряются Западом поставками все новых видов вооружений.

4 апреля на Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения.

В тот же день глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС.

Ранее в ООН отреагировали на ситуацию на ЗАЭС после атаки ВСУ.