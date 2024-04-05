Путин позвонит получившему ножевое ранение губернатору Чибису

Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, которого ранили ножом после встречи с жителями Апатитов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Насколько мы знаем, он был прооперирован. Как только представиться возможность, конечно же, президент позвонит Чибису.», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле желают губернатору Мурманской области скорейшего выздоровления. Песков подчеркнул, что покушение на главу региона должно быть и будет расследовано в скорейшем времени.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Все случилось на выходе их здания ДК «Строитель», где проходила встреча губернатора с местным населением. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля.

Подозреваемого мужчину, напавшего с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему якобы сказал «голос в голове».

В связи с нападением Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже сообщалось, что мужчина, задержанный за покушение, объяснил свои действия неприязнью.

Ранее Чибис опубликовал первое видео после нападения.