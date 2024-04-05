Иран готовит ответ Израилю, но не хочет большой конфронтации

Иран готовится к ответному удару после атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске, при этом Тегеран стремится избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вовлечения в широкую конфронтацию. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Несмотря на всю агрессивную риторику Ирана, он, вероятно, тщательно продумал бы любой ответ… Страна все еще надеется избежать втягивания в дорогостоящую войну, сохраняя при этом свою способность поддерживать опосредованные силы, которые вступают в перестрелку с Израилем и нападают на его главного союзника, Соединенные Штаты, на всем Ближнем Востоке», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванных аналитиков, западных чиновников и людей, близких к поддерживаемым Ираном группировкам боевиков.

По словам неназванного источника, который связан с ливанским движением «Хезболла», поддерживаемым Ираном, в Тегеране «полагают, что израильтяне намеренно втягивают их в реакцию, чтобы спровоцировать региональную войну или расширить нынешнюю».

До этого политолог Владимир Киреев заявлял, что Иран и Израиль готовы к полномасштабному конфликту.

Ранее Израиль обсудил возможный ответ Ирана на удар в Сирии.