Израиль обсудил возможный ответ Ирана на удар в Сирии

В Израиле обсудили возможный ответ Ирана на израильский удар в сирийском городе Дамаске по иранскому консульству. Об этом сообщила Израильская корпорация телерадиовещания Kan, передает ТАСС.

Кабинет безопасности страны провел вечером 4 апреля заседание по данному вопросу. В него входят главы ключевых министерств Израиля.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран годами действовал против Израиля как напрямую, так и через собственные прокси, поэтому Израиль должен был нанести ответный удар.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Авиаудар осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала это. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что это не консульство, а военное здание иранских сил «Кудс», замаскированное под гражданское. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

2 апреля телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация президента США Джо Байдена напрямую сообщила Ирану, что Вашингтон не знал об ударе. Тегеран назвал произошедшее нападением на территорию Ирана.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.