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В Литве призвали НАТО к «реальным действиям» по помощи Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: НАТО нужны реальные действия по Украине

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Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО предпринять «реальные действия» в рамках политики помощи Украине. Слова главы литовского внешнеполитического ведомства приводит местный портал Delfi.

«Единство НАТО важно, но еще важнее реальные действия и конкретные результаты», — подчеркнул он.

Министр отметил, что «нехватка боеприпасов и систем ПВО – это реальность, на которую все члены альянса должны отреагировать немедленно – в ближайшие дни и недели».

Кроме того, по мнению Ландсбергиса, альянс «действительно имеет» все необходимые ресурсы для достижения «победы» Украины.

До этого Ландсбергис предупредил, что самые большие битвы НАТО еще предстоят в будущем и необходимо быть к ним готовыми.

Ранее в Литве рассказали о «волшебной трансформации» жизни при НАТО.

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