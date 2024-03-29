В Литве рассказали о «волшебной трансформации» жизни при НАТО

Глава МИД Литвы Гибриэлюс Ландсбергис в годовщину вступления Литвы в НАТО поблагодарил Североатлантический альянс за «волшебную трансформацию жизни» в стране. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В годовщину присоединения Литвы к НАТО мы оглядываемся назад и видим волшебную трансформацию нашей жизни и экономики, которую сделала возможной защита НАТО. И мы думает, что украинцы заслуживают того же», — подчеркнул глава МИД Литвы.

Литва стала полноправным членом НАТО 29 марта 2004 года.

Вторая волна расширения НАТО последовала в 2004-м, когда НАТО приняло семь новых членов: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению. Это было крупнейшее расширение в истории альянса, увеличившее его влияние в Балтийском регионе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Последними к военному блоку присоединились Финляндия и Швеция — в 2023-м и 2024 году соответственно. Обе страны долгое время сохраняли нейтралитет, но подали заявки на вступление после начавшейся в 2022-м российской военной операции на Украине, увидев в происходящем угрозу для собственной безопасности.

Ранее президент Литвы раскрыл, кто в НАТО поддерживает отправку войск на Украину.