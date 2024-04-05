Маск резко высказался об идее вступления Украины в НАТО

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что идея вступления Украины в Североатлантический альянс похожа на фильм о ядерном апокалипсисе. Своим мнением он поделился в комментарии в соцсети X (бывшая Twitter) к выступлению госсекретаря США Энтони Блинкена, где тот сообщил о том, что Украина вступит в НАТО.

«Вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — подчеркнул он.

До этого Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО, вопрос заключается в выработке ясной дорожной карты движения к этой цели.

В свою очередь американский профессор Джон Миршаймер выразил мнение, что странам НАТО необходимо полностью прекратить отношения с Украиной для обеспечения мира.

Профессор также добавил, что задача Запада должна состоять не в дальнейшей эскалации украинского конфликта, а в том, чтобы направить Украину на дипломатические переговоры по урегулированию кризиса.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.