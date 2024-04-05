Трамп обозвал Байдена идиотом

Президент США Джо Байден является самым коррумпированным и некомпетентным главой государства в истории страны. Такое мнение в интервью радиоведущему Хью Хьюитту выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Весь мир взрывается из-за этого идиота-президента. Он идиот. Он самый глупый президент, который у нас когда-либо был. Он самый коррумпированный и самый некомпетентный. И он худший президент, который у нас когда-либо был», — заявил Трамп.

Также он отметил, что, если бы он руководил США, конфликтов на Украине и в секторе Газа никогда бы не случилось.

4 апреля Трамп заявил, что Байден принимает участие в мероприятиях, находясь под действием препаратов — в первую очередь различных стимуляторов.

Экс-президент отметил, что не представляет, что мог бы использовать для увеличения бодрости Байден, но отметил, что порой американский лидер находится как будто в экстазе.

До этого экс-телеведущая американского спортивного телеканала ESPN Сейдж Стил заявила, что ее интервью с президентом США Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано.

Ранее Трамп высказался о предупреждениях США насчет теракта в «Крокусе».