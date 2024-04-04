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В Ереване потребовали от ОДКБ признать «оккупацию» Азербайджаном территорий Армении

Костанян: Армения ожидает от ОДКБ заявления об «оккупации» своих территорий

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Shutterstock/esfera

Армения продолжает ожидать от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политического заявления о том, что Азербайджан «оккупировал суверенные территории Армении». Об этом заявил заместитель главы армянского МИД Ваан Костанян, передает ТАСС.

По слова дипломата, границы Армении «очень четкие, понятно, где проходят суверенные границы». Костанян задался вопросом, уполномочен ли в принципе секретариат ОДКБ делать такие политические заявления от имени официального Еревана.

Замглавы МИД подчеркнул, что позиция Армении неизменна, она ожидает от ОДКБ политической оценки «факта оккупации суверенных территорий Армении, в частности в сентябре 2022 года».

В этот же день Костанян заявил, что Евросоюз не требует от Армении выхода из ОДКБ и пересмотра отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в случае предоставления помощи Еревану от Запада.

В свою очередь министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, а также призвало Брюссель и Вашингтон не создавать «опасную иллюзию», что ЕС и США будут поддерживать Ереван в «возможных провокациях» против Баку.

Ранее премьер Никол Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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