Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предупредил, что самые большие битвы НАТО еще предстоят в будущем и необходимо быть к ним готовыми. Его слова приводит LRT.

«К сожалению, возможно, что самые большие битвы НАТО еще только ждут в будущем. Мы должны быть к этому готовы, потому что, если эти битвы придут к нам, а мы не будем готовы, это будет самой большой нашей ошибкой», — сказал Ландсбергис.

Ранее военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что странам НАТО в скором времени придется отправить войска на Украину, иначе альянсу придется смириться с «катастрофическим поражением».

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине и активно участвует в организации обстрелов российских территорий. По его словам, Альянс задействуют в настоящий момент США в качестве инструмента в проведении «гибридных войн» по всему миру.

Ранее Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте.