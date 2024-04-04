Политолог: глава МО Франции позвонил Шойгу ради демонстрации значимости Парижа

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил главе российского военного ведомства Сергею Шойгу, чтобы продемонстрировать политическую значимость Парижа. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, этот диалог вряд ли повлияет на решения Москвы.

«Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. <...> Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», — считает политолог.

Он добавил, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими неосторожными заявлениями.

Телефонные переговоры Сергея Шойгу с Себастьяном Лекорню прошли 4 апреля. Глава МО РФ предупредил французского коллегу, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Российская Федерация готова к переговорам по Украине, основанным на реальности.

Ранее французский политик заявил, что членство в НАТО ослабляет Францию.