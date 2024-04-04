Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ нанесли огромный ущерб системе противовоздушной обороны Украины, в результате чего российская армия получила возможность беспрепятственно использовать планирующие авиабомбы. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что могут беспрепятственно сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно по намеченным целям», — подчеркнул Риттер.

Бывший разведчик США обратил внимание слушателей на то, что после применения планирующих авиабомб по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало что остается. Более того, Риттер сообщил, что в РФ начали в промышленных масштабах производить авиабомбы ФАБ-3000, которые станут грозным оружием против ВСУ.

До этого военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что странам НАТО в скором времени придется отправить войска на Украину, иначе альянсу придется смириться с «катастрофическим поражением».

Ранее российская авиация нанесла удар по ВСУ на Авдеевском направлении.