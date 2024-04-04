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Российская авиация нанесла удар по ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: «Аллигаторы» и Су-25 нанесли удар по ВСУ на Авдеевском направлении

Авиация группировки «Центр» ударила ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, после получения координат в сторону противника вылетели вертолеты Ка-52 «Аллигаторы» с противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь», а также штурмовики Су-25 с неуправляемыми ракетами С-8 и С-13.

В итоге российские военные ликвидировали живую силу и огневые средства Украины. После выполнения боевого задания и поражения целей авиация вернулась в аэропорты вылета.

До этого российские бомбардировщики Су-34 на Южно-Донецком направлении ударили по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) бомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах. В Минобороны пояснили, что целями были опорный пункт и живая сила противника. Бомбы ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления. Благодаря этому обычные бомбы становятся высокоточными, заключили в Минобороны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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Операция на Украине
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