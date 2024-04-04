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В Кремле позитивно оценили участие глав регионов РФ в борьбе с паводками

Песков: главы регионов РФ лично участвуют в борьбе с последствиями паводков

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Shutterstock/sunakri

Главы регионов России, где наблюдаются паводки, лично участвуют в мероприятиях по борьбе с последствиями стихии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства Владимир Путин очень позитивно оценивает этот факт, это то, что он ждет от руководителей регионов.

Песков отметил, что личная инициатива чиновников демонстрирует то, как они чутко реагирует на нужды людей, в первую очередь тех, кто попал в трудную ситуацию.

Накануне Песков сообщил, что Путин заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах.

Отдельно представитель Кремля уточнил, что президент дал необходимые поручения по оказанию помощи пострадавшим от наводнений людям. Риски серьезных паводков отмечены также в десяти регионах Центрального федерального округа.

Ранее ученые выяснили, что посадка лесов в неправильных местах может повредить планете.

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