Гибридная война, развязанная НАТО против России, беспрецедентна и не имеет аналогов в истории холодной войны. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

Дипломат отметил, что если во второй половине XX века международная политика определялась биполярным противостоянием, то сейчас мир становится полицентричным.

По словам Токовинина, обстановка в рамках американской гибридной войны осложняется тем, что были разрушены практически все «предохранители», призванные в период соперничества США и СССР обеспечивать сдержанность и не допускать выхода ситуации из-под контроля.

На этой неделе секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что

НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине и активно участвует в организации обстрелов российских территорий. По его словам, Альянс задействуют в настоящий момент в качестве инструмента США в проведении «гибридных войн» по всему миру.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что США приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией.