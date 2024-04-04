В Армении высказались по выходу из ОДКБ

Евросоюз не требует от Армении выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пересмотра отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в случае предоставления помощи Еревану от Запада. Об этом заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян, его слова приводит агентство «Sputnik.Армения».

«Нам такого официального требования не предъявлялось», — подчеркнул Костанян.

До этого министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, а также призвало Брюссель и Вашингтон не создавать «опасную иллюзию», что ЕС и США будут поддерживать Ереван в «возможных провокациях» против Баку.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад в отличие от РФ не стремится к тому, чтобы принести в Армению мир и стабильность.

Ранее в Армении высказались о возможном вступлении в Евросоюз.