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В Армении высказались о возможном вступлении в Евросоюз

Спикер парламента: Армения пока не обсуждает подачу заявки на вступление в ЕС

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Shutterstock

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван в данный момент не обсуждает вопрос о подаче заявки на вступление в Европейский союз (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

«На данном этапе вопрос членства Армении в ЕС не обсуждается. Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», — заявил Симонян.

Он отметил, что Армении многое предстоит сделать, чтобы не ждать решения по евроинтеграции, как Грузии или Турции, годами. По словам Симоняна, стране следует изменить многие стандарты.

«Даже если мы подадим заявку, вопрос в том, сколько времени это займет», — подчеркнул спикер парламента.

До этого секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил, что в Брюсселе 5 апреля состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и государственного секретаря США Энтони Блинкена, в ходе которой будут обсуждены пути трехстороннего сотрудничества, способствующего развитию армянского государства.

20 марта парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Ранее Азербайджан предупредил ЕС и НАТО о последствиях военной помощи Армении.

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