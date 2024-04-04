Главу канцелярии польского президента взяли под охрану

Главе канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную охрану со стороны Службы охраны государства (СОГ) на фоне его резких высказываний в адрес оппозиции. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Соответствующее распоряжение дал глава МВД страны Марчин Кервиньский после критических высказываний Масталерека в адрес партии «Право и справедливость» (ПиС), отмечается в материале.

«Опасность [для него] реальна», — приводит издание слова сотрудника СОГ.

Ранее лидер бывшей правящей партии ПиС Ярослав Качиньский обвинил премьера Польши Дональда Туска в госперевороте и пригрозил пожизненным заключением.

До этого глава фракции партии ПиС Мариуш Блащак заявил, что оппозиция намерена инициировать рассмотрение в парламенте Польши вопроса о выражении вотума недоверия министру внутренних дел страны Марчину Кервиньскому.

Ранее стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами.