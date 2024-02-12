Стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами

Спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, используя израильское программное обеспечение Pegasus, передает радиостанция RMF FM.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков «Права и справедливости», за которыми следили спецслужбы», — говорится в тексте.

Как сообщает RMF, этот вопрос поднимался на заседании высшего руководство партии на прошедшей неделе.

По данным радиостанции, спецслужбы Польши интересовались недвижимым имуществом Матеуша Моравецкого. Также речь идет о контактах бывшего премьера с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.

В то же время отмечается, что часть действий спецслужб не были напрямую связаны с Моравецким, он фигурировал в делах, где слежка велась за другими лицами. Речь шла не о процессуальных действиях в рамках расследований, а о сборе информации, которая продолжалась не менее полутора лет, подчеркивает RMF.

До этого депутаты Европарламента Сандра Калниете, Робертс Зиле и Ивар Иябс заявили, что в ЕП присутствуют «российские шпионы». Парламентарии написали коллективное письмо в вышестоящие инстанции о присутствии в Европарламенте «шпионов, служащих интересам РФ». Депутаты ожидают, что начнется расследование.

Ранее сообщалось, что власти Польши прослушивали Тихановскую.