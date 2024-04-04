Французский политик указал на планы Зеленского воевать до последнего украинца

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Владимира Зеленского о снижении мобилизационного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«До последнего украинца», — написал Филиппо, раскритиковав НАТО и «марионетку Зеленского».

Филиппо напомнил, что «уже не являющийся с понедельника избранным президентом» Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста, поскольку ВСУ не хватает мужчин.

«К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!» — указал политик.

Он также в очередной раз призвал Францию выйти из НАТО, «покончить с Зеленским и выбрать мир».

2 апреля Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала причину ужесточения мобилизации на Украине.