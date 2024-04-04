Любые возможные сценарии наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым с использованием поставляемой Западом техники, в том числе истребителей F-16, приближают третью мировую войну. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госсовета (парламента) Крыма Иван Шонус.

Парламентарий выразил уверенность, что планы Украины в отношении Крымского полуострова ждет провал. Возможные атаки ВСУ лишь приближают развязывание третьей мировой войны, считает Шонус.

Заявления о захвате Крыма необходимы Киеву чтобы прикрыть проваленное контрнаступление, отметил депутат.

«Сырского ждет забвение и исторический позор, а истребители F-16 смогут показать всему миру, как прекрасно горят, сродни другой переданной Украине западной военной технике», — заявил Шонус, напомнив, что Крым является частью ядерной державы.

До этого украинский аналитик по вопросам безопасности Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy заявил, что украинское командование планирует провести новое контрнаступление и захватить Крым с помощью истребителей F-16.

Ранее депутат отреагировал на угрозы Украины атаковать Крымский мост.