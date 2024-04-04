Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко отреагировали на сценарий атаки ВСУ на Крым

Депутат Шонус: сценарий нападения ВСУ на Крым поиведет к третьей мировой войне

close
100%
Alexey Pavlishak/Reuters

Любые возможные сценарии наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым с использованием поставляемой Западом техники, в том числе истребителей F-16, приближают третью мировую войну. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госсовета (парламента) Крыма Иван Шонус.

Парламентарий выразил уверенность, что планы Украины в отношении Крымского полуострова ждет провал. Возможные атаки ВСУ лишь приближают развязывание третьей мировой войны, считает Шонус.

Заявления о захвате Крыма необходимы Киеву чтобы прикрыть проваленное контрнаступление, отметил депутат.

«Сырского ждет забвение и исторический позор, а истребители F-16 смогут показать всему миру, как прекрасно горят, сродни другой переданной Украине западной военной технике», — заявил Шонус, напомнив, что Крым является частью ядерной державы.

До этого украинский аналитик по вопросам безопасности Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy заявил, что украинское командование планирует провести новое контрнаступление и захватить Крым с помощью истребителей F-16.

Ранее депутат отреагировал на угрозы Украины атаковать Крымский мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами