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Депутат отреагировал на угрозы Украины атаковать Крымский мост

Депутат Шеремет: угрозы ВСУ атаковать Крымский мост — бессильная злоба нацистов

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Угрозы ВСУ атаковать Крымский мост являются бессильной злобой нацистов. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, слова которого передает РИА Новости.

«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — сказал Шеремет.

Днем 3 апреля британское издание Guardian со ссылкой на неназванного чиновника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины писало, что Киев планирует в первой половине 2024 года снова атаковать Крымский мост.

После этого председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель сказал, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак со стороны Украины.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Россия готова к возможным атакам по Крымскому мосту со стороны Украины.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ВСУ прибегают к терроризму из-за неудач на фронте.

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Атаки на Крымский мост
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