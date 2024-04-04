Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бельгия пообещала Молдавии помощь в борьбе с «дезинформацией Путина»

Премьер Бельгии Де Кроо пообещал Санду помощь в борьбе с «дезинформацией Путина»

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе поездки в Молдавию пообещал президенту Майе Санду помощь в борьбе с якобы «неустанными усилиями» России, направленными на подрыв демократических ценностей. Об этом пишет портал NewsMaker со ссылкой на социальные сети премьера.

«Для меня было честью обсуждать с вами и сотнями молодых молдаван ваши невероятные усилия для проведения реформ перед вступлением в ЕС. Вместе мы продолжим борьбу с неустанными усилиями Путина по дезинформации, направленными на подрыв наших демократических ценностей», — написал Де Кроо.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

Ранее на саммите ЕС не назвали сроков начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами