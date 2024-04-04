Бельгия пообещала Молдавии помощь в борьбе с «дезинформацией Путина»

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе поездки в Молдавию пообещал президенту Майе Санду помощь в борьбе с якобы «неустанными усилиями» России, направленными на подрыв демократических ценностей. Об этом пишет портал NewsMaker со ссылкой на социальные сети премьера.

«Для меня было честью обсуждать с вами и сотнями молодых молдаван ваши невероятные усилия для проведения реформ перед вступлением в ЕС. Вместе мы продолжим борьбу с неустанными усилиями Путина по дезинформации, направленными на подрыв наших демократических ценностей», — написал Де Кроо.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

Ранее на саммите ЕС не назвали сроков начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии.