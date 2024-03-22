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На саммите ЕС не назвали сроков начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии

На саммите Евросоюза приветствовали прогресс Украины и Молдавии на пути в ЕС

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Shutterstock

Участники саммита стран Евросоюза на назвали сроков начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, ограничившись одобрением их движения по этому пути. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении о расширении ЕС сказано, что саммит «приветствует прогресс Украины и Молдавии в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС». Кроме того, Совету ЕС на уровне глав МИД поручили в ближайшее время «утвердить мандат для переговоров с этими странами», а также «продолжать работу на этом пути». Конкретные сроки начала переговоров в тексте заявления не называются.

При этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз может официально открыть переговоры с Украиной о ее вступлении в сообщество до конца июня этого года.

Двухдневный саммит Евросоюза стартовал в четверг, 21 марта, в Брюсселе. В официальной повестке мероприятия — вопросы повышения обороноспособности Евросоюза, а также кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сумму, которую ЕС потратил на помощь Украине за два года.

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