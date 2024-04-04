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В России призвали ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

Крымский политик Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание розни

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Необходимо ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России. С таким предложением выступил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, слова которого передает РИА Новости.

«Перед нашим обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам в этой сфере. Если возникнут предпосылки, то для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни», — заявил он, отметив, что западные страны используют межнациональные отношения в качестве одного из инструментов для развала России.

2 апреля президент России Владимир Путин назвал недопустимым использование теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» для провоцирования национальной и иной розни в РФ.

30 марта глава спецслужб Киргизии Камчыбек Ташиев высказался о теракте в «Крокус Сити Холле» и призвал не обвинять в нем всю таджикскую нацию.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иностранные спецслужбы могут воспользоваться трагедией в России и внести рознь между россиянами по религиозному принципу на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о неминуемом наказании организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе».

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