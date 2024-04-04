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Такер Карлсон заявил об отсутствии реакции со стороны Зеленского на просьбы об интервью

Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбы Такера Карлсона об интервью. Об этом заявил сам американский журналист на своей странице в социальной сети X.

«Мы направили многочисленные запросы об интервью Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — заявил Карлсон.

В феврале президент России Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

6 февраля Такер Карлсон опубликовал видеообращение, в котором заявил, что предложил Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

12 марта Такер Карлсон заявил, что присоединение Крыма к России стало народным выбором.

Ранее Карлсон сказал, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против Москвы.

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