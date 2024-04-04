Такер Карлсон заявил об отсутствии реакции со стороны Зеленского на просьбы об интервью

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбы Такера Карлсона об интервью. Об этом заявил сам американский журналист на своей странице в социальной сети X.

«Мы направили многочисленные запросы об интервью Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — заявил Карлсон.

В феврале президент России Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

6 февраля Такер Карлсон опубликовал видеообращение, в котором заявил, что предложил Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

12 марта Такер Карлсон заявил, что присоединение Крыма к России стало народным выбором.

Ранее Карлсон сказал, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против Москвы.