Путин рассказал о программах развития Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах РФ в режиме видеоконференции заявил, что уже есть значительные результаты программ развития Донбасса и Новороссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов Федерации на 2024–2026 годы. Они охватывают самые разные направления и сферы», — поделился президент.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил Путину, что в общей сложности менее чем за 700 дней в новых регионах РФ было восстановлено более 5 000 многоквартирных домов.

До этого Кремль сообщал, что в четверг, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станут итоги реализации индивидуальных программ развития регионов.

Ранее Путин заявил об индексации социальных выплат.