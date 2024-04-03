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Зеленский отреагировал на обвинения ООН в атаках на объекты в России

Зеленский: осуждающим Киев представителям ООН стоит посетить Харьков

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что представителям ООН, которые обвиняют Украину в атаке на гражданские объекты в РФ, нужно приехать в Харьков. Политика цитирует издание «РБК Украина».

«Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове <...>, наверное, людям надо приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в украинской столице.

2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали несколько студентов «Алабуга политех».

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в разговоре с Welt отмечал, что Киев обладает дронами, которые способны преодолеть расстояние более тысячи километров.

Позднее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против атак на гражданских лиц и инфраструктуру.

Ранее стало известно, что во время атаки дронов на Татарстан пострадали иностранцы.

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