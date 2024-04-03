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Кулеба раскритиковал Запад за нежелание поставлять системы Patriot

Кулеба: Запад не обеспечивает Украину достаточным количеством систем ПВО Patriot

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, хотя в арсенале союзников Киева имеется более сотни систем Patriot. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Кулеба подчеркнул, что будет поднимать вопрос о поставках систем ПВО на каждой встрече с коллегами из стран НАТО.

«Партнеры предоставили нам свои различные системы ПВО, мы это ценим, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны», — посетовал Кулеба.

По его словам, союзники Киева имеют более сотни Patriot, но не готовы поделиться несколькими.

«Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину минимальным запросом?» — сказал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что передача необходимого вооружения является вопросом политической воли, поэтому кто-то должен принять соответствующе решение.

До этого стало известно, что вооруженные силы России фактически полностью уничтожили энергетику Украины, в рамках атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины были поражены почти все ТЭЦ. Подчеркивается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно средств противовоздушной обороны для противостояния авиаударам со стороны ВС РФ.

Ранее Кулеба на встрече с главой МИД Нидерландов потребовал усиления ПВО Украины.

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