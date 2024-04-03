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В Совфеде заявили, что Россия готова к атакам на Крымский мост со стороны Украины

Сенатор Цеков: Россия готова к атакам на Крымский мост со стороны Украины

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Alexey Pavlishak/Reuters

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Россия готова к возможным атакам по Крымскому мосту со стороны Украины. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он указал высокий уровень защищенности конструкции на фоне информации о том, что Киев планирует удары в первой половине 2024 года.

По его словам, для властей Украины Крымский мост является «бельмом на глазу». На фоне предыдущих атак Россия повышает уровень защищенности конструкции, подчеркнул парламентарий.

«Защита моста очень эффективная, на мой взгляд, сейчас со стороны полотна железнодорожного и автомобильного. Я сам езжу через Крымский мост, вижу, как тщательно проводится досмотр. Мы готовы к атакам на Крымский мост и надеемся, что на сегодняшний день Крымский мост эффективно защищен», — сказал Цеков.

До этого газета The Guardian писала, что Украина планирует в первой половине 2024 года снова атаковать Крымский мост.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — сообщил изданию неназванный чиновник из ГУР минобороны Украины. При этом издание сообщает об отсутствии ясности, как будет развиваться украинская атака на столь защищенный объект.

Ранее в Киеве признались, что атакуют территорию России из-за невозможности победы в бою.

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