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В Киеве признались, что атакуют территорию России из-за невозможности победы в бою

Guardian: в Киеве признали, что атакуют Россию из-за невозможности победы в бою

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина атакует территорию России, поскольку победа на поле боя на данный момент для нее невозможна. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на слова замначальника ГУР Украины Вадима Скибицкого.

«Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины…» — говорится в тексте.

По его словам, у «Киева нет выбора, кроме как перенести сражение в тыл врага».

Замначальника ГУР также отметил, что Киев использует модель НАТО, предполагающую достижение значительных результатов путем уничтожения нескольких важных целей.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Он также заявил, что «более двух лет» СБУ «ежедневно бьет» РФ «в самые болезненные точки». По словам Малюка, речь идет о Крымском мосте, военных кораблях в Черном море, различных системах вооружения, нефтеперерабатывающих заводах и «других объектах, работающих на российский ВПК».

Ранее стало известно о планах Украины ударить по Крымскому мосту в первой половине 2024.

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