Грузинские депутаты чуть не подрались из-за «аналога российского закона»

В парламенте Грузии произошла словесная перепалка между оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе после слов оппозиционера о законопроекте об иностранных агентах. Видео потасовки транслировали местные телекомпании.

Мдинарадзе заявил, что его партия решила снова инициировать законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте 2023 года. По его словам, в этот раз в законопроекте вместо термина «агент иностранного влияния» будет использован термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Елисашвили назвал законопроект об иностранных агентах аналогом российского.

На видеокадрах видно, как Мдинарадзе на повышенных тонах требует у коллеги объяснить ему, почему закон считается аналогом российского.

«Почему страна может перекрыть себе путь в Европу, если примет аналогичный закон, который принят в США, Австралии, Израиле и который рассматривается Евросоюзом? Немыслимо, чтобы какой-либо посол назвал этот закон «российским», — заявил журналистам Мдинарадзе.

В марте председатель грузинской партии «Сила народа» Созар Субари заявил, что закон «о прозрачности иностранного влияния» нужно принять, так как стране необходимо защищать свой суверенитет и демократию.

10 марта 2023 года парламент Грузии после массовых протестов в стране большинством голосов проголосовал против закона об иноагентах. На тот момент действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что власти не планируют возвращаться к этому закону.

2 апреля президент Киргизии Жапаров подписал закон об иноагентах.

Ранее власти Грузии обвинили Запад в финансировании радикалов в стране.