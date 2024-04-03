В МИД РФ рассказали о скором визите Лаврова в Китай

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в скором времени отправится в Китай для проведения переговоров с главой МИД КНР Ван И. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«В ближайшее время состоится официальный визит министра иностранных дел РФ в КНР», — подчеркнула она, отметив, что главы внешнеполитических ведомств России и Китая обсудят вопросы деятельности международных организаций ШОС, БРИКС, ООН и G20, а также двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина.

До этого сообщалось, что Китай находится на пути к импорту рекордного объема российской нефти в марте, подкрепленному большими поставками сорта Сокол, от которого отказалась Индия из-за опасений американских санкций.

Ранее в Кремле оценили, как санкции США могут сказаться на торговле РФ с Китаем.