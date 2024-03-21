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В Кремле оценили, как санкции США могут сказаться на торговле РФ с Китаем

Песков: США оказывают давление на КНР в контексте взаимодействия с Россией

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях из-за риска вторичных шансов со стороны США.

«Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами», — сказал Песков.

По его словам, это создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития торгово-экономических отношений России и Китая.

«Благодаря высочайшему уровню наших взаимоотношений, благодаря особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать», — сказал он.

До этого стало известно, что в нескольких китайских банках перестали проходить платежи в юанях из Российской Федерации, причиной стало ужесточение санкционных мер против РФ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники из сферы бизнеса и платежного рынка. Издание отмечает, что юань из России прекратили принимать, например, Ping An Bank и Bank of Ningbo. По словам источников, также китайскую валюту из РФ перестали принимать DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала.

Ранее стало известно, что Китай находится на пути к импорту рекордного объема российской нефти.

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