Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20

Вопрос поездки президента России Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался. Об этом во время брифинга заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль будет наблюдать, какие решения примет бразильская сторона.

До этого власти Бразилии предложили ввести иммунитет для глав государств, котор не являются участниками Международного уголовного суда (МУС). Газета Folha de S.Paulo написала, что в документах, которые правительство Бразилии направило в Организацию Объединенных Наций, не указывается имя российского президента, однако содержится ссылка на сценарий, соответствующий текущей ситуации вокруг Путина.

В документе подчеркивается, что иммунитет для первых лиц страны нужен для «содействия мирному урегулированию международных споров», участия глав государств в международных конференциях и совершения ими зарубежных поездок.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диалог Вашингтона и Москвы возможен, если изменится политика российской стороны. По его словам, Владимир Путин может быть приглашен на саммит G20, если страны-участники достигнут консенсуса. При этом он добавил, что в нынешних условиях сложно понять, насколько это могло бы быть полезно и как это возможно сделать.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.