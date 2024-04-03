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США боятся ответной атаки после удара Израиля по консульству Ирана

NYT: США боятся атак по их войскам после удара Израиля по консульству Ирана

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Firas Makdesi/Reuters

Американские официальные лица опасаются, что удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске может привести к усилению напряженности на Ближнем Востоке и спровоцировать атаки по силам США. Об этом сообщает газета New York Times.

«Действующие и бывшие официальные лица США выразили во вторник опасения, что авиаудар Израиля по территории посольства Ирана в Сирии может привести к эскалации боевых действий в регионе и спровоцировать ответные удары по Израилю и его союзнику в лице США», — говорится в сообщении издания.

Чиновники США добавили, что при этом атака Израиля нанесла серьезный удар по силам Корпуса стражей исламской революции.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна готова предоставить документ в Совет Безопасности международной организации, в котором будет осуждаться атака Израиля по Сирии.

Ранее президент Ирана Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству в Дамаске.

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