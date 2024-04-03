Вооруженные силы России быстро уничтожают западное оружие на Украине, которое, как правило, является устаревшим. Об этом на сайте издания InfoBRICS пишет член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейроз.

«Старое и устаревшее оружие никогда не изменит правила игры для неонацистского режима. На практике большая часть этой техники не выдерживает даже боя, уничтожаясь за короткое время в ходе высокоточных атак российской артиллерии», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что у Запада нет возможности производить современное оружие «в достаточном количестве и в подходящее время» для снабжения Киева. В этой связи единственной альтернативой является «обращение к устаревшему и вышедшему из употребления оружию».

До этого американский экономист Ричард Вольф в интервью интервью You Tube-каналу Dialogue works заявлял, что ошибка Запада в политике использования Украины для борьбы с Россией привела к катастрофе и краху этой страны.

В этой связи Запад, отметил Вольф, совершил просчет, используя Украину против РФ, поскольку Россию невозможно победить, сколько бы оружия ни было у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных стран, оказывающих поддержку Киеву.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.