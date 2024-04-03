Макрон пытается подтолкнуть Запад к более жесткому подходу к России

Франция пыталась убедить Германию и США перестать транслировать границы вовлеченности в украинский конфликт, чтобы заставить Россию гадать об их действиях, но они выступили против этой идеи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальные разговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он рассчитывал, окажет влияние на стратегию Запада в конфликте на Украине, пишет WSJ.

По словам ее источников, французский лидер заявил им, что они «должны занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе».

«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада — так называемые красные линии — и вместо этого заставить Кремль гадать», — отмечает газета.

Анонимные чиновники заявили изданию, что Байден поставил под сомнение необходимость изменения стратегии в связи с опасениями, что это может привести к эскалации, а Шольц не поддержал Макрона из-за того, что его идея может разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

В разговоре с лидерами США и Германии Макрон также сообщил, что хочет использовать саммит в Париже, чтобы направить послание президенту РФ Владимиру Путину. Шольц отговаривал его, но несмотря на это французский президент «ошеломил» союзников своим заявлением, что нельзя исключать варианта размещения войск НАТО на Украине.

До этого генерал НАТО назвал «хорошим знаком» слова Макрона о войсках на Украине.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.