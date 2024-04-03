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Глава минфина США посетит КНР 3-9 апреля

Министр финансов США Йеллен посетит Китай с 3 по 9 апреля

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Pedro Pardo/Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен намерена посетить Китай для встречи с руководством страны. Она пробудет в КНР с 3 по 9 апреля, следует из сообщения на сайте американского министерства.

«Визит Йеллен в Китай будет основываться на дипломатии, которую она вела для ответственного управления двусторонними экономическими отношениями и продвижения интересов США», — следует из сообщения.

Также отмечается, что Йеллен намерена провести в КНР ряд встреч в двустороннем формате. Она проведет встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и министром финансов Лань Фоанем.

До этого президент США Джо Байден заявил, что власти страны не стремятся начинать и проводить новую «холодную» войну в отношении Китая, а также менять систему восточной страны или укреплять союзы против нее. При этом, согласно публикации на сайте китайского внешнеполитического ведомства, американский лидер заверил Си, что «развитие Китая выгодно всему миру», а Белый дом «не стремится подавлять развитие КНР и не стремится дистанцироваться или отделяться от КНР».

Ранее Байден допустил странную оговорку про кроликов.

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