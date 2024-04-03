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Небензя заявил, что РФ подготовит документ с осуждением атаки по Сирии

Небензя: Россия подготовит документ с осуждением атаки Израиля по Сирии

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Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна готова предоставить документ в Совет Безопасности международной организации, в котором будет осуждаться атака Израиля по Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подготовим документ с осуждением атаки и посмотрим, как Совбез на него отреагирует», — сказал дипломат.

До этого Небензя заявил, что вина за эскалацию на Ближнем Востоке из-за удара по дипломатическим объектам Ирана в Сирии будет возлагаться на США, Францию и Британию.

При этом официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли ракетный удар не по консульству Ирана, а по военному объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Дамаске. По утверждению Хагари, здание принадлежало подразделению сил специального назначения «Аль-Кудс», входящего в КСИР.

Ракетный удар был нанесен вечером 1 апреля. Атаку провели на западе Дамаска, где проживают в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. В результате здание консульства было разрушено.

Ранее Иран пригрозил ответить на удар Израиля по своему консульству в Дамаске.

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